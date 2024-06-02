عمر كمال يعلن تأجيل طرح أغنية جديدة حدادا على وفاة والدة محمود الليثي

قرر الفنان عمر كمال تأجيل طرح أغنيتة الجديدة وذلك حدادا على رحيل والدة الفنان محمود الليثي، والتي رحلت عن عالمنا يوم الجمعة الماضية بعد معاناة مع المرض.

تأجيل طرح أغنية عمر كمال

وكتب الفنان عمر كمال منشورا عبر صفحته الخاصة على موقع «فيسبوك»، قال فيه «تأجيل نزول أغنية بطل السوق اليوم لظروف وفاة والدة الفنان محمود الليثي، رحمة الله عليها».

يذكر أن والدة الفنان محمود الليثي رحلت عن عالمنا يوم الجمعة الماضية، وأعلن خبر الوفاة الفنان عدوية شعبان عبد الرحيم من خلال صفحته الخاصة على موقع «فيسبوك».

وسبق وأن أعلن الفنان سعد الصغير أيضًا عن تأجيل طرح أغنيته الجديدة حدادا على وفاة والدة الفنان الشعبي محمود الليثي.