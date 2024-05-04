تفاصيل تعرض عمر كمال لعملية سطو مسلح في أمريكا.. «100 ألف دولار وقنبلة»

كشف المطرب عمر كمال تفاصيل واقعة سطو مسلح تعرض لها أثناء وجوده في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك أثناء تواجده في أحد البنوك لإيداع مبلغ مالي.

وقال عمر كمال، في لقاء تلفزيوني: «أثناء رحلتي بأمريكا اقترح عليّ المرافق افتح حساب بنكي أمريكي وأضع به 1000 دولار وبعد إقناعي بذلك ذهبت معه إلى أحد البنوك التي تقع بمدينة لوس أنجلوس بأمريكا، فوجدت رجلا بجانبي يتشاجر مع موظفة البنك، فلم ألفت لهما لأنني لم أفهم الإنجليزية».

عمر كمال يتعرض للسرقة بأمريكا

وتابع كمال حديثه: «أثناء الشجار وجدته يضع أمامها حقيبة فارغة، لأجد المرافق الذي معي يخبرني بان أحاول الخروج من البنك، أما أن أنام على الأرض خلف أحد المكاتب وأضع يدي على رأسي، فتسائلت عن ذلك، فقال إن هذا الرجل يحمل قنبلة وسيفجرها، فعلمت مؤخرا أنه أثناء الشجار كان يخبرها بوضع الأموال داخل الحقيبة وإلا سيفجر البنك».

القبض على السارق واكتشاف مرضه النفسي

واستكمل: «فوجدت المرافق يعمل على تصوير الواقعة، فوجهت له سؤالاً وقولت بعد خروجي من البنك ماذا تفعل انت؟ فقال سأستكمل تصوير ذلك، لأننا إذا خرجنا من هنا أحياء سأعمل على بيع هذا الفيلم الوثائقي بمبلغ مالي كبير، ثم جاءت الشرطة وألقت القبض عليه، وعلمنا أنه رجلاً مريض نفسياً».