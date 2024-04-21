تفاصيل تبرع عمر كمال بـ100 ألف جنيه لصالح منتخب السويس لكرة القدم (فيديو)

أعلن مطرب المهرجانات عمر كمال عن دعمه وتبرعه لمنتخب ونادي السويس لكرة القدم، بواسطة حفل غنائي لمساعدة الفريق في الصعود إلى دوري المحترفين، خاصة بعد مشاهدته لمقطع فيديو مؤثر لرئيس النادي ومعاناته في سبيل تحقيق ذلك الحلم، حتى وصل الأمر لبيع ممتلكاته الشخصية.

تفاصيل تبرع عمر كمال لمنتخب نادي السويس

وأوضح عمر كمال عبر مقطع فيديو على حسابه الرسمي بموقع «فيسبوك»، أن حبه للسويس التي نشأ وتربي بها جعله يتبرع بمبلغ 100 ألف جنيه، لمساعدة الفريق.

موعد حفل عمر كمال لدعم منتخب السويس

وأضاف عمر كمال أن مدير الكرة في نادي السويس تواصل معه، وتم تحديد موعد للحفل المقرر له أن يكون في مطلع مايو المقبل، بعد الانتهاء من التدريبات والتجهيزات اللازمة: «أنا تحت أمر السويس أنا وفرقتي وأقل حاجة نقدمها لنادي منتخب السويس».