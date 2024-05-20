عمر كمال وشاكوش وبيكا يجتمعون في «يا ما في الحبس مظاليم»

يستعد الثلاثي عمر كمال وحسن شاكوش وحمو بيكا، للاجتماع مجددا، في كليب غنائي جديد يحمل اسم «يا ما في الحبس مظاليم»، كشفوا عن جزء من تصوير من خلال موقع الصور الشهير «إنستجرام».

عمر كمال وشاكوش وبيكا يجتمعون مجددا

شارك مطرب المهرجانات الشهير حسن شاكوش جمهوره بفيديو من كواليس تصوير الكليب الجديد «يا ما في الحبس مظاليم»، الذي ظهر فيه هو وحمو بيكا، وعلق عليه قائلا: «يا ما في الحبس مظاليم، انتظرونا، شاكوش وبيكا وعمر كمال».

يذكر أن حسن شاكوش كان طرح مؤخرا، مهرجان بعنوان «عم جيلوا» الذي شاركه في غنائه حمو بيكا، عبر صفحته الخاصة على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وكتب كلماتها «موزة» وتقول كلماته:

ويلكم بلجيل الي اتخطر

ايدا كلها اخصام بتعور

الايطين عملو محاربين

كل واحد عمال يتهور

الشارع بقي علي نصيتو كام جرو

مقطع فروتو الجاكيشان قابل الفندام