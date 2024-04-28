عمر كمال لـ حسن شاكوش: من قال إنك أفضل مطرب تغني لمصر؟ (فيديو)

حاول مطرب المهرجانات حسن شاكوش، الرد على الجدل الذي تسبب فيه على مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات السوشيال ميديا المختلفة، بشأن ما قاله بأن الفنان محمد منير أخبره بأنه أفضل مطرب يغني لمصر، إلا أن الكينج نفي ذلك في تصريحات إعلامية، ليتراجع «شاكوش» عن كلامه ويشير إلى أنه يقصد الفنان شريف منير، إلا الأخير نفى ذلك أيضًا عبر حسابه على «انستجرام».

الأمر الذي فتح الباب أما رواد ومتابعين بالسوشيال ميديا لاستغلال ذلك بشكل ساخر، من خلال «كوميكسات» ومنشورات ضاحكة بالتزامن مع نفي كل من محمد منير وشريف منير، ليمازحون «شاكوش» والتأكيد له أنه غالبًا يقصد المذيع أسامة منير.

بدوره تفاعل حسن شاكوش مع حالة الجدل التي أثارها، من خلال ظهوره في مقطع فيديو بصحبة المطرب عمر كمال، حيث نشره الأخير عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة على موقع انستجرام، وذلك للرد على هذا اللغط ومن الفنان الذي كان يقصده.

محمد منير ولا شريف منير

وسأل عمر كمال في الفيديو بقوله: «عايزة أعرف بس يا حسن مين قالك إنك الوحيد الذي تصلح تغني لمصر؟»، ليرد «شاكوش» بأنه الكينج محمد منير، إلا أن «كمال» بادره بقوله: «محمد منير قال محصلش ولا يعرفك ولا شافك قبل كده».

جدل السوشيال ميديا

ليتدارك حسن شاكوش الأمر مرة أخرى بقوله يبقى شريف منير، إلا أن «كمال» قاله له إنه أيضا نفى ذلك، ويرد «شاكوش»: «كمان، خلاص يبقى أسامة منير»، ومع التأكيد أن ذلك لم يحدث قال أنه يقصد الفنان سراج منير، وأكد له «كمال» أن هذا الفنان توفى منذ سنوات طويلة.