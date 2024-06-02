للمرة الثانية.. فشل عملية زراعة كلية خنزير في جسد سيدة أمريكية بعد 47 يوما

انتكاسة صحية كبيرة تعرضت لها الأمريكية «ليزا بيسانو» البالغة من العمر 54 عامًا، نتيجة عملية أجرتها لزراعة كلية خنزير مُعدل جينيًا منذ 47 يومًا فقط، ما أدى إلى اضطرار الجراحين لإزالة كلية الخنزير من جسدها حتى لا تزيد المخاطر الصحية عليها، لتعود ليزا بذلك إلى عمليات الغسيل الكلوي مرة أخرى.

زراعة كلية خنزير

بدت ليزا وكأنها تتعافى بشكل جيد عقب العملية الجراحية، وفقًا لـموقع Tech Times، إلا أن الجراح روبرت مونتغمري، الذي أجرى لها العملية أكد أن هناك تحديات كبيرة تواجه نجاح عملية زراعة الكلية وخاصة أن بيسانو تعرضت لانخفاض ضغط الدم بشكل كبير بعد اجراء العملية، ما أثر على تدفق الدم إلى الكلية بشكل مثالي.

وقبل إجراء العملية في إبريل الماضي، عانت بيسانو من فشل في كليتيها وقلبها، لذا قام الأطباء على إثر ذلك بعمليتين جراحيتين خطيرين لها؛ هما زراعة مضخة ميكانيكية للحفاظ على نبض قلبها، ومن ثم قاموا بزراعة كلية الخنزير بجسدها، لتكون بذلك ثاني شخص يحصل على كلية من خنزير مُعدل جينيا.

وفاة أول حالة حصلت على كلية خنزير

يشار إلى أن أول مريض تلقى كلية من خنزير، كان يدعى ريتشارد ريك سليمان، والذي توفي في أول شهر مايو عام 2024 عن عمر ناهز 62 عامًا في مستشفى ماساتشوستس العام، بعد شهرين تقريبًا من عملية الزرع، حسب Tech Times، رغم تأكيد الأطباء إنه لا يوجد ما يشير إلى وفاته نتيجة لعملية زرع الأعضاء التجريبية.