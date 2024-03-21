بشرى لمرضى الفشل الكلوي.. نجاح أول عملية نقل كلى من خنزير لإنسان في أمريكا

دخل ريتشارد سليمان التاريخ، حينما أصبح أول شخص حي يحصل على كلية معدلة وراثيا من خنزير، حسبما قال الجراحون في مستشفى ماساتشوستس العام في بوسطن اليوم الخميس، حيث أجرى العملية قبل 5 أيام ولا يزال يتعافى في مستشفى ماس جنرال.

عملية جراحية استغرقت 4 ساعات

ونقل موقع «nbc news» عن الدكتور وينفريد ويليامز طبيب أمراض الكلى، الرئيس المساعد لقسم أمراض الكلى في مستشفى ماس جنرال، إن سليمان، البالغ من العمر 62 عامًا، والذي كان يشتكي من فشل كلوي وكان يخضع لعمليات دورية لغسيل الكلى، خضع لعملية جراحية استغرقت أربع ساعات يوم السبت للحصول على كلية الخنزير، معتبرًا أنه حقًا إنجاز عظيم وأنه إذا استمرت الكلى في العمل بشكل جيد وهذا نجاح، مشددًا على أن ذلك يمثل طفرة في عدد من المجالات المختلفة.

وأعرب ويليامز، عن أمله في أن يعود سليمان إلى المنزل في نهاية هذا الأسبوع، طالما لم تحدث أي مضاعفات، مؤكدًا أنه حتى الآن لم تظهر أي علامات على أن جهاز المناعة في جسمه يرفض الكلية، مشيرًا إلى أن ضغط دمه وعلاماته الحيوية مستقرة للغاية، ويبدو أنه بشكل شبه كامل في طريقه إلى التعافي الكامل، ومع ذلك يقوم الأطباء بجمع عينات من دم سليمان على مدار الساعة، بحثًا عن علامات وجود فيروس خطير، حيث يعتقد أنه قتل الرجل الذي حصل على أول قلب معدل وراثيًا من خنزير في عام 2022.

لحظة فارقة في مجال زراعة الأعضاء

وأشار إلى أن أول عملية ناجحة لزرع كلى الخنازير في متلقي حي تعتبر لحظة فارقة في مجال زراعة الأعضاء، ونقل الأعضاء من الحيوان إلى الإنسان، وأن ذلك يمكن أن يوفر الأمل لعشرات الآلاف من الأشخاص في الولايات المتحدة على قائمة الانتظار لعمليات زرع الأعضاء، بالإضافة إلى عدد لا يحصى من الآخرين في جميع أنحاء العالم.

يوجد أكثر من 100 ألف شخص في الولايات المتحدة على قوائم انتظار زراعة الأعضاء، بما في ذلك حوالي 90 ألفًا يحتاجون إلى الكلى، وفقًا للشبكة المتحدة لمشاركة الأعضاء، وهي مجموعة غير ربحية تدير نظام زراعة الأعضاء في الولايات المتحدة.

لكن زراعة الأعضاء لا تزال تنطوي على مخاطر كبيرة، حيث كانت هناك عمليتان لزراعة القلب من الخنزير إلى الإنسان في الولايات المتحدة؛ وفي كلتا الحالتين لم يعيش المرضى أكثر من شهرين.