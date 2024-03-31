علي جمعة: يجوز نقل أعضاء من خنزير إلى إنسان في حالة الضرورة

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال أحد الحضور حول إن بعض الجراحين نجحوا في نقل قلب من الخنزير إلى جسم إنسان، وهذا جعل كثير من العلماء يحرموه، فما الحكم الشرعي فيه خاصة إذا كان الإنسان في حاجة إليه؟

الخنزير عند الجماهير هو حيوان نجس ومحرم

وقال جمعة خلال حلقة برنامج «نور الدين»، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد: «الخنزير عند الجماهير هو حيوان نجس ومحرم أكله، والإمام مالك يرى إن كل حي طاهر».

إنقاذ حياة إنسان بجزء من حيوان

وأضاف: «إنقاذ حياة إنسان بجزء من حيوان حتى لو كان الخنزير، وتحسين صحته، وهذا لا بأس عليه، ففي هذا الأمر ليس فيه اعتداء على أحد، لكن الإنسان قارب على الهلاك يبقى بالنص القرآني يجوز هذا».

واستشهد جمعة بقول الله سبحانه وتعالى: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (172) إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ».