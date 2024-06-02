«التنمية المحلية»: 1.1 مليار جنيه إجمالي تطوير منظومة المخلفات في الجيزة

أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، عن التسليم النهائي للمدفن الصحي الآمن بمنطقة شبرامنت لمحافظة الجيزة اليوم، بتكلفة إجمالية تصل إلى نحو 35 مليون جنيه في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع، لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للبنية التحتية لمنظومة المخلفات.

وأوضح وزير التنمية المحلية أنّ محافظة الجيزة تحظى باهتمام كبير من الحكومة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، حيث يبلغ حجم الاستثمارات المُقدمة للمحافظة مليار و12 مليون جنيه، بما يساهم بشكل كبير من التخلص السليم والآمن بيئيا من مشكلة المخلفات بالمحافظة.

ولفت إلى تنفيذ مشروعات في الجيزة، ضمن عقد تنفيذ المرحلة الثانية والمتضمنة محطة وسيطة متحركة بمنطقة البدرشين بتكلفة 14 مليون جنيه، ورفع تراكمات تاريخية بمنطقة كعابيش لكمية 365 ألف طن والتي بلغت تكلفتها نحو 62 مليون جنيه.

البنية التحتية

وأكد وزير التنمية المحلية أنّ اللجنة التي تختص بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية ضمن البرنامج الأول للمنظومة، سلمت بصورة نهائية المدفن الصحي لمحافظة الجيزة بما يضمن تنفيذ بنود الأعمال الواردة بعقود المراحل الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة من البنية الأساسية لمنظومة النظافة بالمحافظات.

مشروع المدفن الصحي

وأوضح اللواء هشام آمنة أنّ مشروع المدفن الصحي للمخلفات بمنطقة شبرامنت متكامل ويتضمن إنشاء عدة خلايا للدفن الصحي الآمن للمخلفات، مشيرا إلى إنشاء المدفن الصحي الذي تم تسليمه اليوم على مساحة 10 أفدنة، وهو عبارة عن إنشاء خلية دفن صحي وبحيرة تبخير سائل الرشيح مأمنة بسور من الدبش وبوابة حديدية، كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل منها غرفة أمن، وغرفة للمولدات تحتوي على عدد 2 مولد كبير ولوحة توزيع رئيسية وأعمدة انارة وخزانات للمياه، إضافة إلى مبنى إداري رئيسي، وخزان وقود ومغسلة سيارات، إضافة إلى وجود شبكة مواسير لتجميع سائل الرشح ومحاطة من الخارج بزلط ريب راب كما أنّ بحيرة تجميع السائل مبطنة من الداخل بالخرسانة العادية ومحاطة من الخارج بزلط الريب راب ويحاط بالمدفن شبكة طرق خدمية حول الخلية والبحيرة.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى الأهمية القصوى لإنشاء المدفن الصحي الآمن بمنطقة شبرامنت حيث يساهم في الإصحاح البيئي والحد من انبعاثات ملوثات الهواء وتحقيق أعلى استفادة من المخلفات في محافظة الجيزة، كما يعد استكمالا لخطة تحقيق الإدارة المتكاملة والمستدامة لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة التي تهدف لتحقيق التكامل لمراحل المنظومة المختلفة من الجمع والنقل والتدوير، ما يعد نقلة حضارية كبيرة للمحافظة وسيكون لها مردود بيئي وإيجابي على المحافظة الفترة المقبلة.

وقال اللواء هشام آمنة إنّ الوزارة تعمل جاهدة وبصورة مستمرة لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية، وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء في الاسراع بتنفيذ مشروعات البنية التحتية للمنظومة الجديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بمختلف المحافظات، بما يساهم في تحسين مستوي النظافة والحصول علي رضا المواطن.

وأكد أنّ الوزارة تولي اهتماما كبيرا وتمضي قدما وبخطوات متسارعة نحو تطوير منظومة تدوير المخلفات الصلبة، حيث جرى تخصيص اعتمادات مالية كبيرة خلال السنوات الأخيرة لإنشاء مشروعات البنية التحتية على أرض المحافظات، والتأكد من دخولها الخدمة حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس في مستوى نظافة الشوارع في أسرع وقت ممكن.

وتابع أنّه جار تنفيذ مشروع خلية دفن عملاقة على مساحة 70 فدانا بجوار الخلية القديمة بتكلفة 280 مليون جنيه، إضافة إلى إنشاء مصنع معالجة وتدوير المخلفات بمنطقة شبرامنت على مساحة 18 فدانا بإجمالي تكلفة 495 مليون جنيه، ومدرج تنفيذ مدفنين صحيين آمنين في منطقتي العياط وإطفيح بالمحافظة بإجمالي تكلفة 126 مليون جنيه.

وأكد اللواء هشام آمنة أنّ تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات البلدية أحد أهم الملفات التي يوليها الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتماما كبيرا، وهناك متابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمستجدات تنفيذ المنظومة والمشروعات المستهدفة بها في مجال البنية التحتية.