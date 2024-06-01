«التنمية المحلية» تطلق 5 دورات تدريبية غدا.. منها أخلاقيات القيادة

ينظم مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة في الأسبوع التدريبي الـ38، والذي يبدأ غداً الأحد، 5 دورات تدريبية، منها دورتان جديدتان تنفذان لأول مرة هما دورة «أخلاقيات القيادة وتأثيرها على زيادة رضا المواطن في المؤسسات الحكومية»، ودورة «تحسين الخدمات ومنظومة المراكز التكنولوجية»، وذلك بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالوزارة.

كما تطلق الوزارة دورة «تطبيقات الميتافيرس في مراكز تدريب المحليات»، ودورة «إدماج المواطنين في عملية التخطيط والمتابعة والتخطيط للمتابعة البيئية»، بالتعاون مع برنامج تنمية صعيد مصر بالوزارة، والأسبوع الثاني والأخير لدورة «التصميم الجرافيكي والأنفوجراف والفيديو والتصوير الفوتوغرافي والمونتاج»، ويستفيد من هذه الدورات 167 متدربا.

خطة مركز سقارة لتدريب العاملين بالمحليات

وأكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن الأسبوع الـ38 من خطة سقارة يشهد تنظيم دورة جديدة تنفذ لأول مرة، وهي دورة «أخلاقيات القيادة وتأثيرها على زيادة رضا المواطن في المؤسسات الحكومية»، ويستفيد منها 28 متدرباً من رؤساء الوحدات القروية ونوابهم وسكرتيري مجالس المدن والأحياء، مشيراً إلى أهمية الدورة في التعرف علي مدى فاعلية دور القيادة بالمحليات في تحسين وتطوير مستوى أداء العاملين وتحقيق الرضا الوظيفي لهم، ورفع کفاءة الإدارة المحلية، وتحسين الخدمات الجماهيرية وتحقيق رضا العملاء عنها، وتنمية المجتمع المحلي ککل.

تحسين الخدمات

وأوضح «آمنة»، أن الأسبوع الـ38 من الخطة التدريبية يشهد أيضاً عقد دورة تدريبية جديدة تنفذ لأول مرة بتكليف رئاسي وهى تحسين الخدمات ومنظومة المراكز التكنولوجية، بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والبنك الدولى، ويستفيد منها 31 متدرب من مديري المراكز التكنولوجية ووحدات تراخيص المحال.

وأشار إلى أهمية دورة المراكز التكنولوجية في رفع مهارات العاملين بها لتحقيق عدد من الأهداف المهمة وعلي رأسها توفير حياة كريمة للمواطن من خلال تحسين مستوي الخدمات التي يحصل عليها من المحليات، إضافة إلي التوافق مع توجه الدولة للتحول الرقمي وتبسيط الخدمات وتقليل زمن أدائها وميكنة أليه الحصول عليها.