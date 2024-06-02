أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة كفر الشيخ.. «10 طلاب»

أعلنت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة كفر الشيخ، بعد اعتماد النتيجة منذ قليل، وبلغ عددهم 10 طلاب، حصل 6 طلاب وطالبات على 279.5 درجة، كما حصل 4 طلاب وطالبات على 279.25 درجة.

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة كفر الشيخ

وفيما يلي تنشر «الوطن» أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة كفر الشيخ كالتالي:

أسماء الطلاب الحاصلين على مجموع 279.5 درجة

1- بسملة عصام عبد الفتاح محمود، مدرسة سيدي غازي الإعدادية بإدارة سيدي غازي التعليمية، بمجموع 279.5 درجة.

2- حبيبة شريف عبد الحفيظ عبد الحميد، مدرسة الخوالد الإعدادية بإدارة سيدي سالم التعليمية، بمجموع 279.5 درجة.

3- نبيلة علاء السيد براوي حمودة، مدرسة الحامول لغات بإدارة الحامول التعليمية، بمجموع 279.5 درجة.

4- روان أحمد حسين عثمان الدوانسي، بمدرسة صالح الشرنوبي الإعدادية بإدارة بلطيم التعليمية، بمجموع 279.5 درجة.

5- نعمة عبد المنعم أحمد، لمدرسة السعيدية بنات القديمة بإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، بمجموع 279.5 درجة.

6- مريم جبارة رحب بسيوني شندي، بمدرسة الحامول للغات بإدارة الحامول التعليمية، بمجموع 279.5 درجة.

أسماء الطلاب الحاصلين على مجموع 279.25 درجة

1- أسماء أشرف عبد الحفيظ شكر، مدرسة البكاتوش الإعدادية بإدارة قلين التعليمية، بمجموع 279.25 درجة.

2- أحمد رجب السعيد صالح، مدرسة الشهيد محمد هاشم لإدارة قلين التعليمية، بمجموع 279.25 درجة.

3- رمضان أحمد رمضان الدسوقي، مدرسة محمد هاشم بإدارة قلين التعليمية، بمجموع 279.25 درجة.

4- لقاء محمد فتح الله، مدرسة فوه الإعدادية بإدارة فوه التعليمية، بمجموع 279.25 درجة.

الشهادة الإعدادية 2024 محافظة كفر الشيخ

واعتمد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، منذ قليل، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، للعام الدراسي 2023 - 2024، بنسبة نجاح 86.58%، وجرى الإعلان عن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2024 محافظة كفر الشيخ.

ترتيب الإدارات التعليمية

وجاء ترتيب الإدارات التعليمية حسب نسبة النجاح كالتالي: «قلين، وبيلا، وشرق كفر الشيخ، ودسوق، وغرب كفر الشيخ، وسيدي غازي، والحامول، وفوه، وسيدي سالم، وبلطيم، والرياض، وبرج البرلس، ومطوبس».