أماكن مبادرة كلنا واحد 2024 في محافظة كفر الشيخ.. تخفيضات بنسبة 40%

حدّدت وزارة الداخلية، أماكن مبادرة كلنا واحد 2024 محافظة كفر الشيخ، مع انطلاق المرحلة الـ26 من المبادرة، والتي تأتي بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، لتقديم السلع الغذائية بأسعار مخفضة تصل إلى 40%.

أماكن مبادرة كلنا واحد 2024 محافظة كفر الشيخ

ووفقاً لما حدّدته وزارة الداخلية، فإنّ أماكن مبادرة كلنا واحد 2024 في محافظة كفر الشيخ تصل إلى 64 منفذاً في مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، كالتالي:

1- «منافذ أمان» منفذ أمام مركز معلومات الأحوال المدنية في سخا دائرة قسم أول كفر الشيخ «سلع».

2- «منافذ أمان» منفذ أمام مركز معلومات الأحوال المدنية في سخا دائرة قسم أول كفر الشيخ «جزارة».

3- «منافذ أمان» منفذ الوحدة المحلية في قرية أبو دراز بمركز فوه «سلع».

4- «منافذ أمان» منفذ الوحدة المحلية في قرية أبو دراز بمركز فوه «جزارة».

5- «منافذ أمان» منفذ الوحدة المحلية بقرية الشهابية بمركز البرلس «سلع».

6- «منافذ أمان» منفذ الوحدة المحلية بقرية الشهابية مركز البرلس «جزارة».

7- «منافذ أمان» منفذ أمام إدارة الحماية المدنية بدائرة قسم شرطة أول كفر الشيخ «سلع».

8- «منافذ أمان» منفذ أمام إدارة الحماية المدنية دائرة قسم أول شرطة كفر الشيخ «جزارة».

9- «منافذ أمان» منفذ أمام قسم المرافق بالحامول دائرة مركز شرطة الحامول «سلع».

10- «منافذ أمان» منفذ أمام قسم المرافق بالحامول دائرة مركز شرطة الحامول «جزارة».

11- «منافذ أمان» منفذ أمام مخبز الشرطة سيدي سالم دائرة مركز شرطة سيدي سالم «سلع».

منافذ أمان في محافظة كفر الشيخ

12- «منافذ أمان» منفذ أمام مخبز الشرطة سيدي سالم دائرة مركز شرطة سيدي سالم «جزارة».

13- «منافذ أمان» منفذ أمام وحدة الحماية المدنية الحامول دائرة مركز شرطة الحامول «سلع».

14- «منافذ أمان» منفذ أمام وحدة الحماية المدنية الحامول دائرة مركز شرطة الحامول «جزارة».

15- «منافذ أمان» منفذ أمام وحدة الحماية المدنية سيدي سالم دائرة مركز سيدي سالم «سلع».

16- «منافذ أمان» منفذ أمام وحدة الحماية المدنية سيدي سالم دائرة مركز سيدي سالم «جزارة».

17- «منافذ أمان» منفذ أمام وحدة الحماية المدنية في قلين دائرة مركز شرطة قلين «سلع».

منافذ مبادرة كلنا واحد في دسوق وقلين

18- «منافذ أمان» منفذ أمام وحدة الحماية المدنية بقلين دائرة مركز شرطة قلين «جزارة».

19- «منافذ أمان» منفذ بجوار فرقة شرطة دسوق «سلع».

20- «منافذ أمان» منفذ بجوار فرقة شرطة دسوق «جزارة».

21- «منافذ أمان» منفذ بجوار قسم ثان كفر الشيخ «سلع».

22- «منافذ أمان» منفذ بجوار قسم ثان كفر الشيخ «جزارة».

23- «منافذ أمان» منفذ بجوار مديرية التربية و التعليم بالقرب من ديوان مديرية الأمن - دائرة قسم أول كفر الشيخ.

24- «منافذ أمان» منفذ بجوار مركز شرطة الرياض.

25- «منافذ أمان» منفذ بجوار مركز شرطة بيلا - دائرة قسم شرطة بيلا «سلع».

26- «منافذ أمان» منفذ بجوار مركز شرطة بيلا - دائرة قسم شرطة بيلا «جزارة».

منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة في كفر الشيخ

27- «منافذ أمان» منفذ بجوار مركز شرطة كفر الشيخ «سلع».

28- «منافذ أمان» منفذ بجوار مركز شرطة كفر الشيخ «جزارة».

29- «منافذ أمان» منفذ بجوار منطقة خدمات سنترال قلين البلد وبنك القرية «سلع».

30- «منافذ أمان» منفذ بجوار منطقة خدمات سنترال قلين البلد وبنك القرية «جزارة».

31- «منافذ أمان» منفذ بجوار نقطة الحماية المدنية بدائرة قسم شرطة دسوق «الميدان الإبراهيمي».

32- «منافذ أمان» منفذ بجوار نقطة شرطة سيدي طلحة بدائرة قسم ثان كفر الشيخ «سلع».

33- «منافذ أمان» منفذ بجوار نقطة شرطة سيدي طلحة دائرة قسم ثان كفر الشيخ «جزارة».

34- «منافذ أمان» منفذ بجوار وحدة الإطفاء بالرياض دائرة مركز شرطة الرياض «سلع».

35- «منافذ أمان» منفذ بجوار وحدة الإطفاء بالرياض دائرة مركز شرطة الرياض «جزارة».

منافذ أمان في مدينة مطوبس

36- «منافذ أمان» منفذ شارع المستشفى أمام الموقف مدينة مطوبس «سلع».

37- «منافذ أمان» منفذ شارع المستشفى أمام الموقف مدينة مطوبس «جزارة».

38- «منافذ أمان» منفذ كشك المرور أمام الموقف ببيلا دائرة قسم شرطة بيلا «سلع».

39- «منافذ أمان» منفذ كشك المرور أمام الموقف ببيلا دائرة قسم شرطة بيلا «جزارة».

40- «منافذ أمان» «شوادر ومعارض» أمام مزلقان السكة الحديد بندر دسوق «أمان».

41- «منافذ أمان» «شوادر ومعارض» شارع الجمهورية ميدان الـ47 بمدينة كفر الشيخ «أمان».

42- « النساجون الشرقيون»10 شارع الخلفاء الراشدين برج الباشا تقسيم المحاربين القدماء بمدينة كفر الشيخ.

43- «النساجون الشرقيون» تقسيم النيابة الإدارية في قطعة رقم واحد ببرج الكوثر في مدينة كفر الشيخ.

44- «النساجون الشرقيون» شارع الجيش أمام البنك الوطني بمدينة كفر الشيخ.

45- « النساجون الشرقيون» شارع البحر في مدينة فوه.

46 - «النساجون الشرقيون» شارع الجيش بعمارات الأوقاف أمام البنك الأهلي بمدينة كفر الشيخ.

47- «النساجون الشرقيون» شارع الجيش بجوار برج حشاد بمدينة دسوق.

48- «النساجون الشرقيون» شارع سعد زغلول بمدينة دسوق.

49- «النساجون الشرقيون» شارع عمر بن الخطاب بمدينة الحامول.

50- «النساجون الشرقيون» شارع عمر بن الخطاب بجوار البنك الأهلي في مدينة كفر الشيخ.

51- «كازيون» المحل الكائن أرض الشركة بشارع المدارس في مدينة سيدي سالم.

52- «كازيون» المحل الكائن بالعقار رقم 4 تقاطع شارع أبو العلا المعري مع شارع تونس تقسيم 2 حي شرق بمدينة كفر الشيخ.

53- «كازيون» المحل الكائن بالقطعة رقم 11 تقسيم المحاربين بمدينة كفر الشيخ.

54- «كازيون» المحل الكائن بالقطعة رقم 12 شارع سكة روينة تقسيم 4 بمدينة كفر الشيخ.

55- «كازيون» المحل الكائن شارع الشيخ اللبان تقاطع فريد ندا بمدينة كفر الشيخ.

56- «كازيون » المحل الكائن رقم 16 الجمعية التعاونية لبناء وإسكان ضباط الشرطة تقسيم الجمعية شارع الجمهورية شرق المدينة أول مدينة كفر الشيخ.

57- «كازيون» المحل الكائن شارع الجمهورية مقابل المستشفى العام أمام وحدة الإسعاف بمدينة كفر الشيخ.

58- «كازيون» المحل الكائن شارع الغفران بمدينة دسوق.

59- «كازيون» المحل الكائن شارع بورسعيد بمدينة بيلا.

60- «كازيون» المحل الكائن شارع جمال عبد الناصر في أرض محمد عبد العزيز مدينة سيدي سالم.

61- «كازيون » المحل الكائن شارع ناجي شتلة بجوار محكمة الأسرة حي شرق مدينة كفر الشيخ.

62- «كازيون» المحل الكائن في القطعة رقم (57) (أ) تقسيم الحلو شارع الشركات طريق «دسوق - فوه» بمدينة دسوق.

63- «زهران ماركت» برج فنسيا شارع الدلتا تقسيم زهدي مدينة كفر الشيخ.

توفير السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية

وتوفر مبادرة كلنا واحد جميع مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40%، من خلال أماكن مبادرة كلنا واحد 2024 محافظة كفر الشيخ، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ، والجهات المعنية.