تصل لـ7.5 مليون دولار.. سيلفستر ستالون يبيع مجموعة ساعاته في مزاد

يستعد النجم سيلفستر ستالون لبيع جزء من مجموعة ساعاته التي تبلغ قيمتها 7.5 مليون دولار في مزاد من خلال دار «سوذبيز» ابتداءً من 5 يونيو، وفقا لما نشره موقع «نيويورك بوست».

ومن بين مجموعة الساعات التي عرضها سيلفستر ستالون للبيع في المزاد ساعة يصل سعرها ما بين 2.5 إلى 5 ملايين دولار، قال عنها جيف هيس، رئيس قسم الساعات في دار المزادات «سوذبيز»، في بيان، إنها «واحدة من أكثر ساعات اليد تعقيدًا في العالم»، متابعا: «هذه الساعة النادرة هي ساعة يد رائعة ذات وجهين من الذهب الأبيض تتميز بـ 20 تعقيدًا، وتأتي أيضًا مع مذكرة مكتوبة بخط اليد موقعة شخصيًا من النجم الأمريكي».

ومن جانبه، قال ستالون عن مجموعة ساعاته: «أنا أستمتع بعملية الجمع مثل كثيرين آخرين في هذا المجتمع الشغوف، الذين لا ينظرون إلى الساعات باعتبارها إكسسوارات فحسب، بل يعجبون بها لتاريخها وحرفيتها وفنونها، ولكن الأهم من ذلك كيف تجعلك تشعر بها».

من 5 ملايين إلى 60 ألف دولار.. قيمة ساعات سيلفستر ستالون

وتابع: «بالنظر إلى هذه الساعات، أشعر بأنني محظوظ حقاً لامتلاكها؛ إنها بمثابة تذكير بأن العمل الشاق يؤتي ثماره… في حين أن الانفصال عن هذه المجموعة هو أمر حلو ومر، فأنا أعتز بأنني امتلكتها بكل فخر، وآمل أن تحظى بالتقدير والإعجاب في منازلهم القادمة».

ساعات ستالون الأخرى المعروضة في المزاد، والتي جميعها إما محفور عليها توقيعه أو يحمل اسمه في مكان ما، من بينها ساعة ارتداها الممثل في فيلم «The Expendables 2» عام 2012، والتي يمكن أن تجلب 60 ألف دولار.