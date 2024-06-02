امتحانات الدبلومات الفنية 2024 في محافظة الشرقية.. هدوء باللجان ولا شكاوى

أكد المهندس علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم، انتظام سير امتحانات الدبلومات الفنية 2024 في محافظة الشرقية في يومها الثامن، حيث تجري في أجواء تتسم بالسهولة واليسر، مشيرا إلى عدم تلقي أي شكاوى من الطلاب والطالبات بشأن الامتحانات.

امتحانات الدبلومات الفنية 2024 في محافظة الشرقية

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم لـ«الوطن»، أن غرفة متابعة أعمال امتحانات شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2024/2023، ومقرها ديوان عام المديرية منعقدة بشكل دائم لمتابعة أعمال الامتحانات وذلك على مستوي 204 لجنة امتحانيه بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

هدوء في لجان الامتحانات ولا شكاوى من الطلاب

ولفت وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أن غرفة متابعة امتحانات الدبلومات لم تتلق أي إشارة تليفونية من غرفة العمليات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفيد وجود حالات مرضية أو حالات اغماء بين الطلاب أو الملاحظين المشاركين بالعملية الامتحانية أو تلقي أي شكاوي من صعوبة اسئلة الامتحانات، لافتا إلى أن الامتحانات جاءت من المنهج الدراسي وفي مستوى الطالب المتوسط.

وانطلقت امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023/ 2024 يوم السبت 25 مايو الماضي وتستمر حتى الخميس 6 يونيو 2024 بجميع النوعيات (تجاري – صناعي – زراعي - التعليم والتدريب المزدوج).