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نشوب حريق في منزل سمية الألفي.. ورجال الإطفاء يخرجوها من وسط النيران

كتب:

ضحى محمد
02:03 م | الأحد 02 يونيو 2024
سمية الألفي

سمية الألفي

نشب حريق في منزل الفنانة سمية الألفي، وأصيبت باختناق شديد، وقال الألفي شقيق الفنانة سمية الألفي، إنّ الحريق كان منذ ساعات، واشتعل منزلها بالكامل.

وأضاف الألفي، لـ«الوطن»، أن شقيقته استيقظت ونجلها عمر على دخان الحريق، ولم يستطيعا الخروج إلا بعد حضور سيارتي إطفاء، بعدما تمكنتا من إخماد الحريق وخروجهما.

وأكد الألفي إصابتها باختناق شديد فور حدوث الحريق، وفي حالة انهيار شديدة بسبب صدمة الحريق، إذ احترقت شقتها بالكامل.

إصابة سمية الألفي بمرض السرطان

يذكر أنّ الفنانة سمية الألفي، أصيبت بمرض السرطان مؤخرا، لكنها خضعت لعدد من العمليات الجراحية، وأعلنت الشفاء منه، بعد معاناة دامت 6 سنوات.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.