مشاهير انتصروا على السرطان منهم سمية الألفي.. تحتفل بعيد ميلادها اليوم

تحتفل اليوم الفنانة سمية الألفي، بعيد ميلادها، إذ تأتي ذكرى ميلادها اليوم، بشكل مختلف، فمن جهة تحتفل بيوم مولدها، ومن جهة أخرى تحتفل بانتصارها مؤخرا على مرض السرطان، بعدما عانت منه لفترة دخلت على إثرها غرفة العمليات.

ولكن لم تكن الفنانة سمية الألفي هي الفنانة الوحيدة التي نجحت في الانتصار على مرض السرطان، إذ سبقها عدد من الفنانين والشخصيات العامة، من بينهم الفنانة شيريهان، التي ظلت تقاوم المرض لمدة 15 عاما كاملة، بعد أن أصيبت بسرطان الغدة اللعابية، ولكن بإرادتها وصلابتها تمكنت من الانتصار عليه، لتعود إلى الظهور لجمهورها مجددا وهي في أفضل حالاتها.

فنانون هزموا السرطان

وهناك أيضا الفنانة اليسا، التي كانت قد أصيبت بمرض سرطان الثدي، ولكنها كانت صامدة أمامه إلى أن أعلنت شفائها مرة أخرى منه، وهو الأمر الذي جعل الفنانين يدعمونها بقوة.

وينضم اليهم الإعلامي شريف مدكور، الذي أعلن عن إصابته بمرض سرطان القولون، قبل عام تقريبا، الأمر الذي أصاب الجميع بحالة من الفزع الى أن أعلن انتصاره عليه مجددا.