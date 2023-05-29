الفنانة سمية الألفي تعلن تعافيها تماما من مرض السرطان

أعلنت الفنانة الكبيرة سمية الألفي تعافيها تماما من مرض السرطان بعد معاناتها منه.

وأضافت سمية الألفي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر قناة «dmc»، مساء اليوم: «أدعوا كل السيدات المصابات بمرض السرطان التمسك بالأمل والثقة في أطباء مصر».

وشكرت الفنانة الكبيرة سمية الألفي، كل من وقف بجوارها في محنتتها وأزمتها الصحية الأخيرة.

بدايات سمية الألفي الفنية

يشار إلى أنّ الفنانة سمية الألفي بدأت العمل في مجال الفن خلال في السبعينيات من خلال التلفزيون ثم المسرح، حيث شاركت بمسرحية «أولاد علي بمبة» عام 1976، ثم فيلم «الحساب يا مدموزيل» في العام نفسه، لتتوالى بعدها أعمالها ما بين السينما والمسرح والتلفزيون. من أبرز أعمالها «علي بيه مظهر و40 حرامي، الرايا البيضا، بوابة الحلواني، ليالي الحلمية».