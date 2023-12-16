سمية الألفي «الصغيرة» تكشف تفاصيل الحالة الصحية لعمتها: «مفيش داعي للقلق»

طمأنت الفنانة سمية الألفي «الصغيرة»، الجمهور على الحالة الصحية لعمتها الفنانة الكبيرة سمية الألفي، وذلك بعد شفائها مؤخرًا من مرض السرطان.

الحالة الصحية لسمية الألفي

وقالت سمية الالفي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنّ عمتها الآن بصحة جيدة: «الحمدلله هي أحسن دلوقتي كتير، بطمن الجمهور عليها مفيش داعي للقلق».

يذكر أنّ الفنانة سمية الألفي، أصيبت بمرض السرطان مؤخرا، لكنها خضعت لعدد من العمليات الجراحية، وأعلنت الشفاء منه، بعد معاناة دامت 6 سنوات.