تعتبر الفلسفة والمنطق من المواد التي تحظى باهتمام طلاب الشعبة الأدبية، ويفضلها الكثير من الطلبة لأنّها تعتبر من المواد السهلة مقارنة بالمواد الأخرى، مثل التاريخ والجغرافيا.

مذكرة مراجعة نهائية في الفلسفة للصف الثالث الثانوي

وفي هذا التقرير تستعرض الوطن مذكرة مراجعة نهائية في الفلسفة للصف الثالث الثانوي، خاصة الفصل الثاني من مادة الفلسفة وهو (البيوتيقا) الذي يعد من أصعب الأجزاء في المادة، لأنه يشتمل على العديد من التعريفات، وذلك كما وفق ما أكّده الأستاذ أحمد سالم أستاذ المواد الفلسفية لـ«الوطن».

وأشار أستاذ الفلسفىة إلى أنَّ فصل البيوتيقا يشتمل على المقصود بالأخلاق أو الفلسفة التطبيقية (ـخلاق العالم ككل - الأخلاق البيولوجية الطبية أو الأخلاق البيوطبية البيوتيقا - تعريف جاكلين روس للبيوتيقا - دور دانيال كالاهان وهانزيوناس في نشر الفكر البيوتيقي - ونشأة وتطور البيوتيقا).

وأوضح أنَّ العلاقة بين البيوتيقا والفلسفة، مستعرضا أهم النقاط في الملخص والتي تشتمل على العديد من المجالات وهي كالآتي:

1. أخلاق العيادة.

2. أخلاقيات البحث العلمي.

3. أخلاقيات السياسة الصحية.

كما تشمل المادة على العديد من القضايا والتى تشتمل على الآتي:

- القضايا الفلسفية والأخلاقية الناتجة عن التكنولوجيا الحيوية وعن الثورة البيولوجية.

- قضية زرع الأعضاء وموت الدماغ.

- بعض المشكلات الأخلاقية التي تطرحها تقنيات الهندسة الوراثية كما أوضح المضامين الأخلاقية للتحري الوراثي.