قدم الأستاذ محمد رفعت البريدي مدرس اللغة الفرنسية، ملخصًا لغويًا لـ مذكرة كلمات اللغة الفرنسية للثانوية العامة نظام جديد 2024، وذلك لتسهيل المادة على طلبة وطالبات الثانوية العامة الدراسين للغة الفرنسية، والذين يستعدون لدخول الامتحان نهاية الشهر الجاري، وفقا لجدول الامتحانات المعلنة من وزارة التربية والتعليم.

مذكرة كلمات اللغة الفرنسية للثانوية العامة نظام جديد 2024

وأكّد أستاذ اللغة الفرنسية أنَّ امتحان اللغة الفرنسية للثانوية العامة نظام جديد 2024، سيضم 30 سؤالا، عليها 40 درجه، وتوزيع الدرجات 34 درجة على 29 سؤالا اختياريا، بالإضافة الى 6 درجات علي سؤالين مقاليين.

وأشار إلى أنَّه يجب على الطلاب أيضًا الاهتمام بمراجعة الجرامر نظرًا لأهميته في الأسئلة المقالية، ويضم جرامر اللغة الفرنسية للثانوية العامة2024 ما يلي:-

كلمات اللغة الفرنسية للثانوية العامة نظام جديد 2024

وعن كلمات اللغة الفرنسية للثانوية العامة نظام جديد 2024، والمتوقع ألا يخرج عنها الامتحان فقد جاءت كالتالي:-

موعد امتحان اللغة الفرنسية

وعن موعد امتحان اللغة الفرنسية، سيكون وفقا للجدول الثانوية العام يوم الثلاثاء الموافق 25-6-2024، بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى مباشرة، ومدة الامتحان ساعتين.