«التنمية المحلية»: تلقينا 210 آلاف طلب تصالح في 3 أسابيع

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنّ المراكز التكنولوجية على مستوى الجمهورية تلقت حتى الآن نحو 210 آلاف طلب تصالح قدموا على شهادة البيانات منذ فتح باب التصالح على مخالفات البناء منذ 3 أسابيع، بما يؤكد زيادة حجم الإقبال على التصالح في مخالفات البناء من أجل تقنين وضع المخالفة محل التصالح.

تقديم طلبات التصالح

وأضاف قاسم لـ«الوطن»، أنّ قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 قدّم تسهيلات متنوعة لتقنين أوضاع المواطنين والتعامل بشكل سلسل، وتوجد توجيهات لكل المحافظات والمختصين بتطبيق القانون بالتيسير على المواطنين، مطالبا المواطن بالاستفادة من مزايا القانون والتقديم للتصالح وسرعة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء.

إجراءات التصالح على مخالفة البناء

وأشار إلى أنّ اللائحة التنفيذية لقانون التصالح توضح خطوات وإجراءات تطبيق القانون والمطلوب من المواطنين من مستندات وأوراق، مؤكدا أنّ قانون التصالح فرصة ذهبية لتقنين الوضع والتعامل بشكل رسمي على الوحدة أو العقار المخالف بعد التصالح خلال الفترة المقبلة.