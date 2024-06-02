عاجل.. تطورات الحالة الصحية لـ سمية الألفي بعد حريق منزلها: في حالة انهيار

نجت الفنانة سمية الألفي من حريق شب في شقتها بالجيزة، حيث وصلت سيارتي إسعاف لنقلها ونجلها عمر لتلقي الرعاية اللازمة، بعد أن استيقظت على دخان شديد وعجزت عن الخروج من المنزل بسبب الدخان الكثيف.

تطورات الحالة الصحية لـ سمية الألفي بعد حريق منزلها

وقال الألفي شقيق الفنان سمية الألفي، إنّ شقيقته لم تصب بأي حروق ولم تذهب إلى المستشفى، وذهبت مع نجلها عمر الذي كان معها أثناء الحريق إلى نجلها الأكبر أحمد الفيشاوي للتعافي من الصدمة.

سمية الألفي تتعرض لحالة انهيار

وأضاف الألفي لـ«الوطن»، أنّ شقيقته في حالة انهيار شديدة بعد تعرض منزلها للحريق، الذي أتى على معظم محتويات المنزل.

وأكد مصدر أنّ حريق منزل سمية الألفي كان بسبب ماس كهربائي في التكييف الموجود في صالة المنزل، والذي أسفر عن نشوب حريق في الصالة والمطبخ والحمام.