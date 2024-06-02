إخماد حريق شقة سمية الألفي.. و«التحريات»: ماس كهربائي وراء الحادث

أخمدت قوات الحماية المدنية في الجيزة، تحت إشراف اللواء هشام أبو النصر، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حريقا في شقة الفنانة سمية الألفي بمنطقة الجيزة.

وأفادت التحريات التي جرت تحت إشراف العميد حسن الدكروري مأمور القسم، والمقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم الجيزة، عن أنّ بداية الواقعة بورد بلاغ للقسم من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق بشقة بالطابق الخامس بعقار مكون من أرضي و12 طابق بشارع مراد.

وأوضحت التحريات التي أشرف عليها اللواء هانى شعراوي مدير المباحث الجنائية، أنّ الحريق في الطابق الخامس بشقه مساحتها نحو 150 مترا يسكنها الفنانة سميه الألفي وابنها عمر فاروق الفيشاوي (35 عاما) منتج سينمائي.

وجرت السيطرة على الحريق والتبريد، وتبيّن أنّ الحريق نشب في الصالة والمطبخ والحمام على مساحة 60 مترا ولا يوجد مصابين أو وفيات، ويرجح أنّ سبب الحريق ماس كهربائي بوحدة التكييف الداخلية للصالة، وتم المقابلة مع قاطني الشقه وأيدوا ما جاء بالفحص ولا يتهموا احد بشيء، وكلفت وحدة البحث باستكمال الفحص.