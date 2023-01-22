الفنانة سمية الألفي تطمئن جمهورها: تعافيت تماما من مرض السرطان

كشفت الفنانة سمية الألفي، حقيقة ما تردد بشأن استمرار معاناتها من مرض السرطان، واضطرار الأطباء المعالجين لحالتها لوقف جلسات العلاج الكيماوي، خوفا من تضرر كليتها.

سمية الألفي تكشف تطورات حالتها الصحية

وقالت سمية الألفي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنها تعافت تماما من مرض السرطان، حيث جاءت نتيجة التحاليل والأشعات لتؤكد تعافيها وعدم معاناتها من أي مرض، كما نفت ما جرى تداوله بشأن معاناتها من مشكلات بالكلى، موجهة الشكر للجمهور لسؤالهم عنها في أزمتها الصحية.

اعتزال سمية الالفي الفن

وكانت سمية الألفي قد كشفت لـ«الوطن» في تصريحات سابقة بإنها لن تعود للفن مرة أخرى، وأنها أخذت عهدا على نفسها منذ أكثر من عشر سنوات، بعدم العودة مرة أخرى، مؤكدة أن قرارها ليس له أسباب معينة.

وكان آخر ظهور للفنانة سمية الألفي، في العرض الخاص لفيلم ريتسا، عام 2020، حيث حرصت على الحضور داخل أحد السينمات بمنطقة المعادي لتقديم الدعم لنجلها الفنان أحمد الفيشاوي، إذ كانت بعيدة عن الأنظار بسبب مرضها الذي استمر لفترة طويلة.