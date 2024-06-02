كنائس زويلة تحتفل بعيد دخول المسيح أرض مصر

يترأس الأنبا رافائيل، الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة، احتفال كنائس زويلة الأثرية في حارة زويلة بحي الجمالية، بذكرى دخول السيد المسيح إلى أرض مصر وإحياء مسار رحلة العائلة المقدسة، مساء اليوم، في السابعة مساء، بحضور كبار المسؤولين بوزارة السياحة والآثار، وعدد من الأساقفة والكهنة، وأعضاء مجلس النواب، والإعلاميين، والصحفيين.

الإعلان عن بردية أثرية جديدة بكنائس زويلة

كما تشهد الاحتفالية الكشف عن بردية أثرية تعود إلى القرن الرابع الميلادي، والتي تحدد بدقة مسار العائلة المقدسة ومدة إقامتهم في زويلة، التي استمرت ليومين.

تُعتبر كنائس زويلة الأثرية من أقدم الكنائس في القاهرة، ونالت بركة زيارة العائلة المقدسة، وتضم مجموعة من الكنائس والأديرة أولها باسم العذراء حالة الحديد وكنيسة القديس مرقوريوس أبو سيفين التي بناها المعلم إبراهيم الجوهري من القرن الـ18 ويعلوها دير العذراء مريم للراهبات من القرن الـ14 وكنيسة القديس مارجرجس من القرن الـ12 ودير راهبات القديس مارجرجس من القرن 13.

تحركت العائلة المقدسة من منطقة المطرية واتجهت نحو مصر القديمة، عن طريق الخليج المصري قديماً (شارع بورسعيد حالياً ) فمرت على منطقة حارة زويلة.

وبحسب ما ذكرته الكنيسة، تأسست كنيسة السيدة العذراء هذه قبل أن يقوم جوهر الصقلي بتأسيس مدينة القاهرة بحوالي 6 قرون، وكانت أيضا مقرا للكرسي البطريركي ، لـ23 بطريركا متتاليين من سنة 1300 إلى 1660.