بدء احتفالية كنائس زويلة الأثرية بذكرى دخول العائلة المقدسة إلى مصر

بدأت منذ قليل، الاحتفالية التي تنظمها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بكنائس زويلة الأثرية بحي الجمالية، بالقاهرة، بمناسبة ذكرى دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر، وسط حضور كبير من الشخصيات العامة ومسؤولي وزارة السياحة والآثار، وأعضاء مجلس النواب والأحزاب والآباء الكهنة وشعب الكنيسة.

يتضمن برنامج الاحتفالية، موكب لفريق الكشافة وهم يرفعون علم مصر، ويحملون صندوق أسرار زويلة، فيلمًا تسجيليًا عن الآباء البطاركة لزويلة، وترانيم عن رحلة العائلة المقدسة ومكانة زويلة عبر التاريخ، ثم يزور الحاضرون صهريج العائلة المقدسة ومتحف البطاركة الموجودين بالكنيسة.

وسير فريق الكشافة وخورس الشمامسة، موكب عظيم لصندوق رفات الآباء، من مدخل الكنيسة حتى تم وضعه أمام الهيكل المقدس، بحضور عدد من الآباء الكهنة.

وتحتفل كنائس زويلة الأثرية بحي الجمالية، بذكرى دخول السيد المسيح أرض مصر، وإحياء مسار رحلة العائلة المقدسة، تحت رعاية قداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني، وحضور نيافة الأنبا رافائيل، أسقف عام كنائس وسط القاهرة، وكبار المسؤولين في السياحة والآثار، ولفيف من الأباء الأساقفة والكهنة وأعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة.

تأتي الاحتفالية، في إطار خطة الدولة لإحياء مسار العائلة المقدسة، وتنشيط السياحة الدينية، ودعم الاقتصاد المصري.