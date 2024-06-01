البابا تواضروس يشكر «المتحدة» على فيلم أم الدنيا 2: «مجهود كبير ومفرح»

شكر البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الدولة المصرية على الجزء الثاني من فيلم أم الدنيا الذي يتناول جزء من التاريخ المصري.

عمل وثائقي كبير

وأضاف البابا تواضروس خلال الحفل المقام حاليا بمناسبة انطلاق فيلم أم الدنيا 2: أنظر إلى عمل الشركة المتحدة أنه عمل مدمج يتضمن العديد من الحلقات وهو عمل وثائقي كبير والمجهود المبذول فيه مفرح.

مصر عنوان للتاريخ

وتابع: تحتفل الكنيسة بدخول السيد المسيح أرض مصر في الأول من يونيو كل عام هو احتفال كنسي، مشيرا إلى أن الدولة في السنوات الأخيرة أصبحت تهتم بهذا العيد والمسار وهذا ما يجعل مصر عنوان للتاريخ والتاريخ هو عنوان الغنى ونحن أغنياء لما لنا من تاريخ كبير، والاهتمام الاقتصادي الذي يظهر والاهتمام السياحي بهذا المسار يقدم صورة جيدة عن مصر، متمنيا عرض هذا الفيلم في الخارج ليعرض من خلال مصر وأبنائها.

وفي ختام الحفل، كرمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، البابا تواضروس الثاني، والقائمين على العمل.