«التحالف الوطني» ينظم مراجعة نهائية في علم النفس لطلاب الثانوية العامة بالإسماعيلية

نظمت أمانة التحالف الوطني للعمل الأهلي بمحافظة الإسماعيلية مراجعة نهائية بالمجان لطلاب الثانوية العامة، لدعم طلاب الثانوية العامة قبل امتحانات نهاية العام الدراسي، من خلال المراجعات النهائية المقدمة لهم في مختلف المواد.

دعم طلاب الثانوية العامة

وأوضح التحالف الوطني، أن المراجعة استفاد منها ما يقارب من 500 طالب في مادة علم النفس والاجتماع، وذلك في إطار دور التحالف الوطني المجتمعي في دعم الطلاب.

وأضاف التحالف أن إجمالي عدد الطلاب، الذين استفادوا من سلسلة المراجعة النهائية التي نظمتها أمانة الإسماعيلية حتى الآن إلى 1620 طالب في المرحلة الثانوية.