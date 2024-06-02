التحالف الوطني: إجراء 11 عملية مياه بيضاء ضمن القوافل الطبية المجانية

أجرى التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، من خلال بنك الشفاء المصري، 11 عملية مياه بيضاء، وذلك تكملةً لحالات عمليات قوافل محافظة الإسكندرية التي نفذها بنك الشفاء الشهر الماضي، ليصل عدد العمليات إلى 53 عملية مياه بيضاء وعمليات أخرى.

وفي سياق آخر أطلق التحالف الوطني، من خلال مؤسسة راعي مصر إحدى مؤسساته، قافلة طبية بقرية ميت أبو خالد بمركز ميت غمر محافظة الدقهلية، بهدف تقديم خدمات طبية للمواطنين في القرية، خاصةً من الفئات الأكثر احتياجًا.

وأوضح التحالف أن تنظيم القوافل الطبية يأتي في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتحسين صحة المواطنين ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، بتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين في مختلف أنحاء مصر.