«التحالف الوطني» ينظم قافلة طبية مجانية بقرية طوخ مزيد في الغربية

نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، من خلال مؤسسة راعي مصر، عضو التحالف، قافلة طبية بالجمعية الشرعية بقرية طوخ مزيد، بمركز السنطة محافظة الغربية.

قوافل طبية مجانية

وأوضح التحالف الوطني، أن القافلة تهدف إلى تقديم خدمات طبية للمواطنين في القرية، خاصةً من الفئات الأكثر احتياجًا.

تحسين صحة المواطنين

ولفت التحالف، إلى أن تنظيم هذه القافلة يأتي في إطار جهوده للعمل الأهلي التنموي الهادف إلى تحسين صحة المواطنين ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، عبر تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين في مختلف أنحاء مصر.