«التحالف الوطني» يطلق قافلة طبية للكشف عن أمراض العيون في الفيوم

أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قافلة طبية كُبرى بعزبة سالم جاد بقرية المشرك، بمركز يوسف الصديق في الفيوم، من خلال مؤسسة الجارحي التابعة للتحالف، للكشف والعلاج المجاني لأمراض العيون ومسببات ضعف وفقدان الإبصار.

وأوضح التحالف الوطني، أن القافلة، قدمت خدماتها لنحو 1000 مستفيد من غير القادرين من أهالينا الأولى بالرعاية من القرى الأكثر احتياجاً، وذلك بالتعاون مع مؤسسة مرفت سلطان والجمعية الشرعية، لافتاً إلى أن القافلة توفر الأدوية والنظارات الطبية والعمليات والتدخلات الجراحية للمستحقين بالمجان.

جدير بالذكر أن مؤسسة الجارحي عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي نفذت مجموعة من القوافل الطبية المتنوعة لأهالي قرى الفيوم، لتوفير خدمات طبية شاملة بشكل مجاني، فضلاً عن افتتاح وتشغيل عدد من العيادات الخارجية لتقديم خدمات الكشف والعلاج المجاني للمترددين عليها، وكذا خدمات الطوارئ.