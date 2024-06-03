أسعار الفراخ البيضاء اليوم الاثنين 3-6-2024 في بورصة الدواجن

أعلنت بورصة الدواجن أسعار الفراخ البيضاء اليوم الاثنين 3-6-2024 في الأسواق، إذ شهدت استقرارًا ملحوظًا دون تغيير يُذكر، علمًا بأنّ الأسعار تختلف داخل البورصة عن سعر المستهلك.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

وتستعرض «الوطن» أسعار الفراخ البيضاء والبلدي، اليوم الاثنين 3-6-2024، وفقًا للأسعار المعلنة من بورصة الدواجن، وتشمل سعر المزرعة وسعر المستهلك.

أسعار الفراخ البيضاء

سجلت أسعار الفراخ البيضاء، اليوم، نحو 91 جنيهًا تسليم أرض المزرعة، بينما تباع للمستهلك بسعر 105 جنيهات للكيلو.

أسعار الفراخ البلدي

سعر كيلو الفراخ البلدي سجل نحو 129 جنيهًا للكيلو، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 135 و140 جنيهًا.

سعر كيلو الفراخ الساسو

فيما سجلت أسعار الفراخ الساسو، تسليم أرض المزرعة 115 جنيهًا في بورصة الدواجن.

سعر الفراخ الأمهات

سجلت أسعار الفراخ الأمهات البيضاء، 85 جنيها في المزرعة.

سعر البيض اليوم

بلغ متوسط سعر البيضة الواحدة اليوم السبت 5 جنيهات.