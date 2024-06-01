أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 1-6-2024 في بورصة الدواجن.. الكيلو بكم؟

أعلنت بورصة الدواجن اليوم أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 1-6-2024 في الأسواق، حيث شهدت استقرارا ملحوظا دون تغيير يُذكر، علما بأن الأسعار تختلف داخل البورصة عن سعر المستهلك.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

وتستعرض «الوطن» أسعار الفراخ البيضاء والبلدي، اليوم السبت 1-6-2024، وفقًا للأسعار المعلنة من بورصة الدواجن، وتشمل سعر المزرعة وسعر المستهلك.

أسعار الفراخ البيضاء

سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم، نحو 93 جنيها تسليم أرض المزرعة، بينما تباع للمستهلك بسعر 100 لـ105 جنيهات للكيلو.

أسعار الفراخ البلدي

سعر كيلو الفراخ البلدي سجل نحو 129 جنيها للكيلو، لتصل إلى المستهلك بسعر يصل 135 لـ140 جنيهًا.

سعر كيلو الفراخ الساسو

فيما سجلت أسعار الفراخ الساسو، تسليم أرض المزرعة 112 جنيهًا.

سعر الفراخ الأمهات

سجلت أسعار الفراخ الأمهات البيضاء، 85 جنيها في المزرعة.

سعر البيض اليوم

بلغ متوسط سعر البيض اليوم السبت 5 جنيهات للواحدة.