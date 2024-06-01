بورصة الدواجن تعلن تحديثا جديدا في أسعار الفراخ البيضاء.. اعرف التفاصيل

وصلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 1 يونيو 2024 في بورصة الدواجن، إلى 90 جنيهًا للكيلو في المزرعة، على أن تُباع للمستهلك بـ97 جنيهًا للكيلو، محققة تراجعًا محدودًا قيمته جنيه واحد فقط، مقارنة بأسعار أمس، وفقًا للمعلومات المعلنة من قبل بورصة الدواجن على المنصة الإلكترونية التابعة لها.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

وتنشر «الوطن» أسعار الفراخ البيضاء والبلدي، اليوم، وفقًا للأسعار المعلنة من بورصة الدواجن.

أسعار الفراخ البيضاء

سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم، نحو 90 جنيهًا تسليم أرض المزرعة، بينما تباع للمستهلك بسعر 97 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ البلدي

سعر كيلو الفراخ البلدي سجل نحو 119 جنيهًا للكيلو، لتصل إلى المستهلك بسعر يصل 124 جنيهًا.

سعر كيلو الفراخ الساسو

فيما سجلت أسعار الفراخ الساسو، تسليم أرض المزرعة 99 جنيهًا.

سعر البانيه

سجل سعر البانيه نحو 205 جنيهات للمستهلك

سعر صدور الدواجن البيضاء 145 جنيهًا للكيلو

سجلت أسعار الفراخ الأمهات البيضاء 70 جنيهًا في المزرعة.

سعر البيض اليوم

بلغ متوسط سعر البيض اليوم 5 جنيهات للواحدة وسجل سعر الكرتونة نحو 140 جنيهًا.