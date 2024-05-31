أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الجمعة 31-5-2024

أعلنت بورصة الدواجن، تحديث أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 31-5-2024 في الأسواق، إذ بلغت نحو 91 جنيهًا للكيلو في المزرعة، على أن تباع للمستهلك بـ98 جنيهًا للكيلو، علما بأن أسواق الدواجن البيضاء تشهد حالة من الاستقرار في الفترة الأخيرة.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

وتستعرض «الوطن» أسعار الفراخ البيضاء والبلدي، اليوم الجمعة، وفقًا للأسعار المعلنة من بورصة الدواجن.

أسعار الفراخ البيضاء

سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم، نحو 91 جنيها تسليم أرض المزرعة، بينما تباع للمستهلك بسعر 98 جنيها للكيلو.

أسعار الفراخ البلدي

سعر كيلو الفراخ البلدي سجل نحو 120 جنيها للكيلو، لتصل إلى المستهلك بسعر يصل 125 جنيهًا.

سعر كيلو الفراخ الساسو

فيما سجلت أسعار الفراخ الساسو، تسليم أرض المزرعة 100 جنيهًا.

سعر الفراخ الأمهات

سجلت أسعار الفراخ الأمهات البيضاء، 70 جنيها في المزرعة.

سعر البيض اليوم

بلغ متوسط سعر البيض اليوم الجمعة، 5 جنيهات للواحدة.