امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 بمحافظة كفر الشيخ.. لا شكاوى من الفقه

حرص الدكتور عبد الناصر شهاوي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، على متابعة امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 بمحافظة كفر الشيخ في مجمع لجان معهد كفر الشيخ الثانوي بنين، اليوم الأحد، في أول أيام امتحانات طلاب القسم الأدبي، وذلك للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات داخل اللجان، التي أدى فيها طلاب القسم الأدبي امتحانهم اليوم في مادتي الفقه والإنشاء.

امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 محافظة كفر الشيخ

وأشار رئيس المنطقة إلى أنّه تم تشكيل غرفة عمليات بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية لمتابعة سير لجان امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 محافظة كفر الشيخ لحظة بلحظة، للرد على كل التساؤلات وإزالة العقبات التي قد يواجهها الطلاب والتعامل معها بشكل فوري، لافتا إلى أنّه لم يتم رصد أي شكاوى أو مخالفات في أول أيام امتحانات طلاب القسم الأدبي.

عدد الطلاب في الثانوية الأزهرية 2024 بكفر الشيخ

وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 محافظة كفر الشيخ بقسميها العلمي والأدبي حوالي 9038 طالبا وطالبة، من بينهم 5518 طالباً وطالبة بالقسم الأدبي، من بينهم 3665 للبنين و1853 للفتيات، كما يبلغ إجمالي عدد طلاب القسم العلمي 3520 طالباً وطالبة من بينهم 2000 للبنين و1520 فتيات، موزعين على 32 لجنة على مستوى المنطقة.