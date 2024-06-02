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زينيت الروسي يبحث عن لقبه السادس بالكأس من بوابة كالينينجراد

كتب:

حسن رمضان
03:22 م | الأحد 02 يونيو 2024
تدريبات زينيت الروسي استعدادا لمبارة نهائي الكأس

تدريبات زينيت الروسي استعدادا لمبارة نهائي الكأس

يلتقي بالتيكا كالينينجراد بنظيره زينيت، على ملعب «لوجنيكي» بالعاصمة الروسية «موسكو» في نهائي كأس روسيا، وتنطلق المباراة الختامية في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

ويدخل بالتيكا كالينينجراد، المباراة النهائية لكأس روسيا بتغلبه على نظيره سبارتك موسكو في نهائي المناطق، بهدف دون رد أحرزه اللاعب كيفن أندرادي بعد مرور 4 دقائق فقط من انطلاق صافرة الشوط الأول من المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب «روستيخ أرينا».

فوز زينيت على سيسكا موسكو

وفي المقابل، حجز زينيت، صاحب 5 ألقاب بينها لقب في العهد السوفيتي، بطاقة التأهل لنهائي بطولة كأس روسيا بتغلبه على نظيره سيسكا موسكو، بضربات الترجيح بنتيجة 5-4 بعد تعادل الفريقين بمجموع لقاءي الذهاب والإياب بهدف لمثله في نهائي مسار الدوري.

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