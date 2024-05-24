دينامو موسكو يبحث عن حسم بطولة الدوري الروسي على حساب كراسنودار

يبحث دينامو موسكو عن الفوز بلقب بطولة الدوري الروسي الممتاز، عندما يحل ضيفا على نظيره كراسنودار بـ«ملعب كراسنودار»، بالجولة 30 والأخيرة من المسابقة، وينطلق اللقاء في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء غد السبت بتوقيت القاهرة.

ويدخل دينامو موسكو، مباراة الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم، أمام كراسنودار، بالفوز على نظيره كريليا سامارا بأربعة أهداف مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفريقين على ملعب «في تي بي أرينا»، بالجولة 29 من عمر المسابقة، ليتصدر جدول الترتيب برصيد 56 نقطة.

فوز كراسنودار على سوتشي

وفي المقابل، يخوض كراسنودار، مباراة دينامو موسكو، بالفوز على سوتشي بنتيجة 3-2 على ملعب «فيشت الأولمبي»، بالجولة 29 لبطولة الدوري الروسي الممتاز، ليحتل المركز الثالث برصيد 53 نقطة بفارق 3 نقاط فقط عن دينامو موسكو متصدر المسابقة بـ56 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن زينيت الثاني.

وفي التوقيت نفسه، يلتقي زينيت صاحب المركز الثاني، بنظيره روستوف السابع بـ43 نقطة، على ملعب «جازبروم أرينا».