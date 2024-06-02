انتظام امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 بالإسماعيلية.. تنتهي 15 يوليو المقبل

أكد الشيخ ممدوح عبد الجواد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيليّة الأزهرية، انتظام سير امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 بمحافظة الإسماعيلية، مع رفع حالة الطوارئ في جميع المعاهد بمختلف القطاعات.

انتظام امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 بالإسماعيلية

وقال «عبد الجواد» في تصريحات لـ«الوطن»، إنه تفقد عدة لجان امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 بمحافظة الإسماعيلية، بينها مراكز تجميع مدرسي المعاهد بمركز تجميع المعاهد الابتدائية بإدارة التل الكبير في معهد السلام النموذجي الابتدائي الذي يضم معهد بنين التل الكبير الثانوي، ومعهد السلام الإعدادي، وكذلك مركز تجميع المعاهد الإعدادية والثانوية المنعقد بمعهد تل البلد الإعدادي الثانوي، ويضم معهد فتيات التل الكبير ومعهد تل البلد الإعدادي الثانوي.

ووجه جميع مراقبي لجان امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 بمحافظة الإسماعيلية بالعمل بهدوء لتحقيق الانضباط وتوفير جو ومناخ مناسب للطلاب لأداء الامتحانات.

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 في الإسماعيلية

وكان قطاع المعاهد الأزهرية أعلن جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 في الإسماعيلية، ويتضمن السبت 1 يونيو امتحان مادتي الفقه والحديث، والاثنين 3 يونيو امتحان مادة القرآن الكريم، والأربعاء 5 يونيو امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية، والسبت 8 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية، والاثنين 10 يونيو امتحان مادة الاستاتيكا، والأربعاء 12 يونيو امتحان مادة الأدب والنصوص.

كما تبدأ الامتحانات بعد أجازة عيد الأضحى بمادة الفيزياء يوم السبت 22 يونيو، والاثنين 24 يونيو امتحان مادة التوحيد، والأربعاء 26 يونيو امتحان مادة النحو.

موعد انتهاء امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 بالإسماعيلية

ويؤدي الطلاب يوم السبت 29 يونيو امتحان مادة الأحياء، والاثنين 1 يوليو امتحان مادة البلاغة، والأربعاء 3 يوليو مادة التفاضل والتكامل، والسبت 6 يوليو امتحان الديناميكا، والأربعاء 10 يوليو الكيمياء، والسبت 13 يوليو امتحان مادة الصرف، وتنتهي يوم الاثنين 15 يوليو بامتحان مادة التفسير.