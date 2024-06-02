امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 بمحافظة الفيوم.. 5726 طالبا في 16 لجنة

سيطرت حالة من الارتياح على الطلاب والطالبات في أول أيام امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 بمحافظة الفيوم التي انعقدت خلال الساعات القليلة الماضية، إذ أكد الطلاب سهولة امتحاني الحديث والفقه لطلاب شعبة علمي، وكذلك امتحان الفقه والإنشاء لطلاب شعبة أدبي، حيث تضمن الامتحان سؤالًا واحدًا صعبًا نسبيًا لتمييز الطالب المتوسط من المتفوق، كما إنّ الوقت كان كافيًا جدًا لأداء الامتحانات.

امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 بمحافظة الفيوم

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» تفاصيل امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 محافظة الفيوم، متضمنةً جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 علمي، وكذلك جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 أدبي.

وأوضحت المنطقة الأزهرية بمحافظة الفيوم، أنّ عدد الطلاب والطالبات الذين يؤدون امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 نحو 5726 طالبًا وطالبة، منهم 4118 طالبًا مقيدًا بالقسم الأدبي، و1608 بالقسم العلمي، موزعين على 17 لجنة.

وضمت محافظة الفيوم 17 لجنة، مقسمة إلى 5 لجان بمدينة الفيوم، و4 لجان في مركز سنورس، و3 في إبشواي، و3 لجان في مركز إطسا، و2 في طامية.

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 علمي

ويأتي جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 علمي في محافظة الفيوم والذي يتضمن إجازة لمدة 10 أيام احتفالًا بعيد الأضحى المبارك بدءًا من الثلاثاء 10 وحتى الثلاثاء 12 يونيو الجاري كالآتي:

السبت 1 يونيو: امتحان مادتي الفقه والحديث.

الإثنين 3 يونيو: امتحان مادة القرآن الكريم.

الأربعاء 5 يونيو: امتحان مادتي الجبر والهندسة الفراغية.

السبت 8 يونيو: امتحان مادة اللغة الأجنبية.

الإثنين 10 يونيو: امتحان مادة الاستاتيكا.

الأربعاء 12 يونيو: امتحان مادة الأدب والنصوص.

السبت 22 يونيو: امتحان مادة الفيزياء.

الإثنين 24 يونيو: امتحان مادة التوحيد.

الأربعاء 26 يونيو: امتحان النحو.

السبت 29 يونيو: امتحان مادة الأحياء.

الإثنين 1 يوليو: امتحان مادة البلاغة.

الأربعاء 3 يوليو: امتحان مادة التفاضل والتكامل.

السبت 6 يوليو: امتحان مادة الديناميكا.

السبت 13 يوليو: امتحان مادة الصرف.

الإثنين 15 مايو: امتحان مادة التفسير.

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 أدبي

كما جاء جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 أدبي كما يلي:

الأحد 2 يونيو 2024: امتحان الفقه والإنشاء.

الثلاثاء 4 يونيو: امتحان القرآن الكريم، والبلاغة.

الأحد 9 يونيو: امتحان الجغرافيا.

الثلاثاء 11 يونيو: امتحان النحو.

الخميس 13 يونيو: امتحان الحديث.

الأحد 23 يونيو: امتحان التاريخ.

الثلاثاء 25 يونيو: امتحان الفلسفة والمنطق.

الخميس 27 يونيو: امتحان الأدب والنصوص والمطالعة.

الثلاثاء 2 يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

الخميس 4 يوليو: امتحان التوحيد.

الثلاثاء 9 يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الثانية.

الخميس 11 يوليو: امتحان الصرف.

الأحد 14 يوليو: امتحان التفسير.