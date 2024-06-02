محافظ المنيا يتفقد عددا من المخابز البلدية لمتابعة انتظام العمل

أجرى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الأحد، جولة تفقدية لعدد من المخابز البلدية في حي جنوب مدينة المنيا، للتأكد من انتظام العمل بالمخابز وتقديم الخبز بجودة عالية مطابقة للمواصفات القياسية، فضلا عن تذليل أي معوقات تخص منظومة الخبز لدى أصحاب المخابز أو المواطنين.

محافظ المنيا يتفقد عددا من المخابز البلدية

رافق محافظ المنيا في جولته عامر طه رئيس مدينة المنيا، والمهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا، حيث حرص المحافظ على متابعة جودة الإنتاج ووزن الرغيف، والتأكد من نظافة المعدات والمستلزمات المستخدمة، كما استمع إلى آراء المواطنين حول منظومة الخبز ومدى رضاهم عن الجودة.

وأشار المحافظ إلى أن الدولة تعمل لصالح المواطن المصري، مؤكدا عدم وجود تغيير في منظومة الخبز، بل هناك ثبات في منظومة الطحن والقمح والصوامع والتوزيع، مع الحفاظ على نفس الجودة العالية.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

ووجه المحافظ تعليماته لوكيل وزارة التموين، بقيام الأجهزة الرقابية بالمديرية بمتابعة عمليات صرف الخبز ميدانيًا وحل أي مشكلات قد تواجه المواطنين، مع تكثيف الحملات اليومية على المخابز لمتابعة سير العمل وضمان جودة الإنتاج، واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد المخالفين.

وأكد محافظ المنيا أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على تلقي بلاغات المواطنين بشأن المخالفات في انتظام صرف الخبز على مدار 24 ساعة، عن طريق الخط الساخن 114 وأرقام 086/2342200 و086/2320001، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين على الفور.