محمد ناير مؤلف «دواعي السفر» يكشف عن قصة المسلسل

تحدث محمد ناير، مخرج ومؤلف مسلسل دواعي سفر، عن تفاصيل شخصية مسلسله التي جسدها الفنان كامل الباشا، قائلا إنّ الشخصية كانت تسير في 3 أضلاع، أهمها فقدان القبطان لزوجته وتربيته لابنته منذ عمرها الـ12 وتحمله مسؤولياتها، لافتا إلى أنّ حرصه على حماية ابنته من الشعور بالفقد مرة أخرى، هو ما جعله يبعدها عنه.

وأضاف ناير، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «السفيرة عزيزة» المُذاع على فضائية «دي إم سي» من تقديم الإعلاميتين سناء منصور وسالي شاهين، أنّ شخصية القبطان كانت قليلة المخاطرة بمعنى رغبته في البعد عن الآخرين، ولكنه في بعض الأحيان كان يشعر بالحنين إلى مشاركة أفكاره للبعض والشعور بالسعادة، متابعا: «البطل كان عنده تروما أنّ سلمي بنته تشعر بفقدان والدتها عشان كدة كان بيبعدها عنه في آخر أيامه عشان متحسش بالحزن اللي هو كان بيحسه».

وتابع: «بحاول أجسد قصة مجتمعية، وأنا عندي زوجتي وابني ويمكن بحس بالوحدة جوا دماغي أن مفيش حد بيسمعني، لكن بتضايق لما بحس أن في ناس حاسة بالوحدة، وده اللي خلاني أكتب الشخصية، حتى وأنا بكتبها كنت بشعر بيها جدا».