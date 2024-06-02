«صحة كفر الشيخ»: مناقشة مؤشرات أداء العمل بعد تطبيق اللائحة الأساسية

عقد الدكتور محمد أبو السعد، وكيل مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، اجتماعاً مُوسعاً مع مديري المستشفيات بالمُحافظة بقاعة الرنين بمستشفى كفر الشيخ العام؛ لمٌناقشة مٌؤشرات أداء العمل بعد تطبيق اللائحة الأساسية للمٌنشآت الصحية التابعة لمحافظة كفر الشيخ.

حضر الاجتماع الدكتور محمد العدولي، مدير عام الطب العلاجي بالمديرية، والدكتور ياسين رمضان، مدير إدارة المستشفيات بالمديرية، ومايسة الدياسطي، مدير إدارة التمريض بالمديرية، ومحمود وجيه، ومدير إدارة التفتيش المالي والإداري بالمديرية، والدكتورة آلاء بسيوني، مدير المكتب الفني بالمديرية، ومديري المستشفيات بالمحافظة والإدارات الفنية بالمديرية.

تقديم خدمة طبية متكاملة للمرضى

وتم خلال الاجتماع الاطمئنان على المستشفيات، ومدى جاهزيتها لتقديم خدمة طبية مٌتكاملة للمرضى، ورفع العبء عن كاهل المواطنين وخاصةً غير القادرين منهم، بتوفير خدمة العلاج على نفقة الدولة، ودعم العلاج المجاني، والانتهاء من أي قوائم انتظار خاصة بالعمليات الجراحية، واتباع أفضل الممارسات العالمية في مجال الرعاية العلاجية لزيادة مٌؤشرات التعافي لمنع الأمراض السارية وغير السارية.

كما تناول الاجتماع عرض مؤشرات أداء العمل خلال الشهور الثلاثة الماضية بالمستشفيات العامة والمركزية بمحافظة كفر الشيخ، وتحديدا نقاط القوة ونقاط الضعف بكل مستشفى والمراكز المتقدمة والمتأخرة.

مناقشة تقارير المرور الإشرافية على المستشفيات خلال الفترة الماضية

وفي نفس السياق، تمت مناقشة تقارير المرور الإشرافية على المستشفيات خلال الفترة الماضية، وعرض ما بها من سلبيات وإيجابيات، وبحث المٌعوقات والتحديات التي قد تٌؤثر على انتظام سير العمل، ووضع الحلول المناسبة.

كما ناقش الدكتور محمد العدولي، مدير إدارة الطب العلاجي بمديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، مع مديري المستشفيات تطبيق نظام البصمة لدى جميع المستشفيات الحكومية، ومُناقشة القواعد المنظمة للعمل بهدف تقديم خدمة متميزة لجميع المرضى والمقيمين بكفر الشيخ.

مناقشة آليات تطبيق اللائحة الأساسية الجديدة للمنشآت الصحية

وأشار محمود وجيه، مدير إدارة التفتيش المالي والإداري بالمديرية، إلى ما تم من إجراءات بشأن آليات تطبيق اللائحة الأساسية الجديدة للمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارة المحلية، والصادرة بقرار من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، رقم 75 لسنة 2024، ومدى الاستفادة التي عادت على مُقدمي ومُتلقي الخدمة بعد تنفيذ اللائحة الجديدة، والتحديثات الجديدة بها، التي أعطت الفرصة لوجود إيرادات تساهم مع ميزانية الدولة للصحة في تطوير المنظومة، بالإضافة إلى خلق مزايا للكوادر الطبية.

وأثنى الدكتور محمد أبو السعد، وكيل مديرية الشؤون الصحية كفر الشيخ، على أداء المستشفيات ذات التردد العالي، وأوجه القصور في المستشفيات، مُشدداً على المتابعة المستمرة من الجهاز الإشرافي بالمديرية على جميع منافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، ومعالجة أي سلبيات تطرأ أثناء المرور.

دعم توفير مستلزمات التشغيل لجميع المستشفيات

وأكد وكيل المديرية، أنّ اللائحة المنظمة تستهدف خدمات الرعاية الصحية الأولية طبقاً للتخطيط الصحي بوزارة الصحة والسكان، لتعزيز الصحة العامة، والوقاية من الأمراض، ورفع كفاءة الفريق الطبي علمياً وفنياً ومادياً، وتبادل الخبرات البحثية والعلمية، فضلاً عن دعم توفير مستلزمات التشغيل لجميع المستشفيات والجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان.