تقديم الصف الأول الابتدائي 2024 بمحافظة الشرقية.. الأوراق المطلوبة وسن التقديم

أعلنت مديرية التربية والتعليم، بدء تقديم الصف الأول الابتدائي 2024 بمحافظة الشرقية وحددت الأوراق المطلوبة وسن التقديم، مشيرة إلى أن أولوية القبول للطفل الأكبر سنا وفقا للإتاحة بكل إدارة تعليمية.

تقديم الصف الأول الابتدائي 2024 بمحافظة الشرقية

وقال المهندس علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، إن سن التقديم للصف الأول الابتدائي، يبدأ من 6 لـ9 سنوات إلا يوم في 1 أكتوبر 2024، مشيرا إلى أن التقديم يبدأ إلكترونيا ثم تقديم الملفات إلى المدارس التي تقع ضمن النطاق الجغرافي لمكان إقامة الطلاب.

الأوراق المطلوبة للتقديم للصف الأول الابتدائي 2024 بمحافظة الشرقية

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية إلى أن الأوراق المطلوبة للتقديم في الصف الأول الابتدائي 2024 تتضمن الآتي:

- بعد ظهور نتيجة التنسيق يجب طباعة الاستمارة الإلكترونية التي تم تسجيلها وإرفاقها بالمستندات المطلوبة.

ـ شهادة ميلاد حديثة للتلميذ المقبول وصور منها.

ـ صورة البطاقة الشخصية لوالدي التلميذ (سارية).

ـ 8 صور مقاس 4×6 للتلميذ.

ـ وصل مياه أو كهرباء أو فاتورة التليفون الأرضي باسم الأب أو الجد للأب وذلك للتأكد من عنوان التلميذ.

- وفي حالة عدم وجود وصل كهرباء أو مياه يمكن إرفاق صورة من عقد إيجار موثق بالشهر العقاري بتاريخ عام سابق مع إحضار الأصل للاطلاع.

ـ ختم البطاقة الصحية المرفقة بملف التقديم.

- الطوابع الصحية اللازمة على دفتر التأمين الصحي بحسب سنة ميلاد الطفل.

- حافظة بلاستيك.