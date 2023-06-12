تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023 - 2024.. اعرف الضوابط والأوراق

بدأت إجراءات تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023 - 2024، ووفقا للضوابط والشروط التي ألزمت ولي الأمر بالتوجه إلى المعهد لاستيفاء الأوراق خلال 15 يومًا من تاريخ إعلان نتيجة التنسيق الإلكتروني لكل من رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، فضلا عن إجراء المقابلة الشخصية، مع تقديم أصل شهادة ميلاد «الرقم القومي»، ولا يُعتد بصورة الشهادة نهائيًا.

المعاهد الأزهرية

ومن بين الأوراق المطلوبة ضمن إجراءات تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023 - 2024: صورة من البطاقة الصحية للطفل والتلميذ بعد التأكد من الأصل، وأصل التقرير الطبي من التأمين الصحي محددًا به الحالة الصحية له، وما يفيد خلوه من الأمراض المعدية.

ووفقا لتعليمات تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023 - 2024، فعلى كل منطقة أزهرية متابعة الإدارات التعليمية التابعة، وعلى كل معهد أن يلتزم بإعلان نتيجة التنسيق الإلكتروني الخاصة به في مكان بارز، حتى يسهل لأولياء الأمور الاطلاع عليها، وأي تغيير في النتيجة، أو تغيير في الترتيب الوارد من لجنة التنسيق الإلكترونية، يترتب عليه إحالة القائم بالتغيير للمساءلة التأديبية فورًا.

تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023 - 2024

ووفقا لضوابط تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023 - 2024، من المقرر أن يتم إعلان نتيجة التنسيق النهائي بعد استيفاء ملفات المقبولين بمعرفة شيخ المعهد في مكان بارز يسهل لأولياء الأمور الاطلاع عليه، بعد استبعاد من لم يتقدموا خلال 15 يومًا من إعلان نتيجة التنسيق، حيث يتم استبعادهم من التنسيق، ويُعد هذا بمثابة تنازلا رسميا عن حق ولي الأمر في التحاق ابنه/ ابنته بالأزهر الشريف، لعدم التزامه بالضوابط، ويصعد البديل له بعد عرض الحالات على لجنة التنسيق الإلكتروني، وفي ضوء ما يرد للمناطق من تعليمات بهذا الشأن، وسيُلغى قيد الطفل أو التلميذ حال ثبوت قيده بأي مؤسسة تعليمية أخرى خارج الأزهر الشريف.