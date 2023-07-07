أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي 2023/2024، موضحة أنه يتم الحصول على النتيجة من نفس رابط التقديم، مشددة على أولياء الأمور بضرورة كتابة بيانات الطلاب بطريقة صحيحة، لافته إلى وجود استعدادات مكثفة للعام الدراسي الجديد.

ويمكن الحصول على رابط نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي 2023/2024، من خلال بوابة مركز المعلومات، التابعة لوزارة التربية والتعليم، من هنـا، والتي تقدم العديد من الخدمات التعليمية التي تخص الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين أنفسهم.

تعليمات مهمة بشأن نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي

وشددت وزارة التربية والتعليم، على ولي الأمر بضرورة الذهاب إلى المدرسة مباشرة عقب إعلان نتيجة التقديم للصف الأول الابتدائي، وتسليم الملف الورقي للطالب، مؤكدة أنها حريصة على تطوير المناهج الدراسية حتى تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

احصائيات مهمة بشأن التعليم في 2022-2023

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة التربية والتعليم، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، إحصائيات مهمة بشأن التعليم في 2022-2023، حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب قبل التعليم الابتدائي 40646 طالب وطالبة، وإجمالي عدد الطلاب في المرحلة الابتدائية 270117، وجملة التعليم المجتمعي 4861 طالبا وطالبة، وجملة التعليم الإعدادي 124981 طالبا وطالبة.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أن جملة التعليم الثانوي العام في عام 2022-2023، بلغت 51893 طالبا وطالبة، وجملة التعليم الثانوي الصناعي 29151 طالبا وطالبة وجملة التعليم الثانوي الزراعي 5599 طالبا وطالبة، وجملة التعليم الثانوي التجاري 17484 طالبا وطالبة، وجملة التعليم الثانوي الفندقي 1953 طالبا وطالبة، وجملة التربية الخاصة 5130 طالبا وطالبة.