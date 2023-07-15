نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي 2024.. تأكد من إدخال البيانات بشكل صحيح

تعلن وزارة التربية والتعليم في أغسطس المقبل، نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي 2024 وعلى أولياء الأمور متابعة النتيجة، إذ أنَّه من المقرر أن تسمح الوزارة بالوصول لنتائج تقديم الصف الأول الابتدائي عبر رابط إلكتروني خاص ببوابة مركز المعلومات بوزارة التعليم التي توفر وتقدم العديد من الخدمات التعليمية الهامة للطلاب وأولياء الأمور. وشددت الوزارة على أهمية إدخال أولياء الأمور بيانات الطلاب بشكل صحيح لتجنب حدوث أي الأخطاء أثناء تسجيلهم في الصف الأول الابتدائي على أن يتحمل ولي الأمر المسئولية كاملة.

عملية التقديم الورقي

وأكّدت وزارة التعليم أهمية مراجعة المدرسة التي تم تسجيل الطالب فيها لاستكمال عملية التقديم الورقي وذلك بعد إعلان نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي 2024، ومن المتوقع الإعلان عن نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي 2024 في منتصف شهر أغسطس المقبل بحيث يتمّ الدخول على رابط بوابة مركز المعلومات التابع لوزارة التربية والتعليم.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنَّه بعد تسجيل الدخول على رابط موقع مركز المعلومات يتم تسجيل الدخول على حساب ولي الأمر، ويطلب منه الموقع إدخال بعض البيانات الخاصة بولي الأمر مثل الرقم القومي وكلمة السر، بعد ذلك يفتح صفحة ولي الأمر والضغط على زر الطلبات، ثم تظهر نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي 2024 في حال ظهور النتائج، يجب إحضار شهادة ميلاد حديثة وإحضار صورتين منها للطالب المراد تسجيل في تقديم الصف الأول الابتدائي.

المستندات المطلوبة للتقديم للصف الأول الابتدائي

ومن المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم للصف الأول الابتدائي منها، صورة بطاقة الرقم القومي للأب وتكون سارية و شهادة الوفاة حال وفاة الأب، وصور شخصية للطالب، وصورة من عقد إيجار أو إحضار إيصال كهرباء أو مياه حديث، ويكون باسم الأب أو الجد للأب، وتقديم البطاقة الصحية الخاصة بالطفل، والطوابع الصحية.