اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في الإسكندرية بنسبة نجاح 86.2%

اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، منذ قليل، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية الدور الأول للعام الدراسي 2023 / 2024، بنسبة نجاح بلغت 86.2 %، أعلى 3% عن العام الماضي

وبلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 104146 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الحضور 100257 طالبًا وطالبة، وذلك بحضور الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

نتيجة الشهادة الإعدادية في الإسكندرية

وقدم المحافظ التهنئة لجميع طلاب الشهادة الإعدادية الناجحين متمنيًا لهم دوام التفوق في سائر مراحل حياتهم الدراسية، كما شكر أولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم، مؤكدًا أنهم السبب الرئيس في نجاح أبنائهم.

ومن جانبه؛ قال الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم، أنه جرى رفع نتيجة الشهادة الإعدادية في الإسكندرية

تظلمات الشهادة الإعدادية في الإسكندرية

وأوضح «أبوزيد» أنَّ التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية، يبدأ التقديم لها اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق من 4 يونيو 2024، وتستمر لمدة خمسة عشر يومًا، كما يحق لولي الأمر التظلم من نتيجة صفوف النقل بالمدارس، وفق القرارات الوزارية المنظمة.