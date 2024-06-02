«الزراعة»: إنشاء محطات لإنتاج شتلات القصب يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمحطات شتلات القصب، بحضور اللواء عصام جلال رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات والتوريدات، والدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور أيمن العش مدير معهد المحاصيل السكرية، والدكتور هشام رجب استشاري المشروع، وبعض قيادات الوزارة والشركة.

ويأتي ذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسي، وفي إطار المشروع القومي لتطوير قصب السكر باستخدام نظام الشتلات، وفي ضوء المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس لتطوير الريف المصري، ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين.

إنشاء محطة إنتاج شتلات قصب السكر

وخلال الاجتماع جرى استعراض آخر المستجدات والموقف التنفيذي لمحطتي كوم أمبو ووادي الصعايدة بمحافظة أسوان، وقال وزير الزراعة إن إنشاء محطات لإنتاج شتلات القصب يتم من خلال تكنولوجيا جديدة مصرية بالكامل؛ حتى تكون نموذجاً يُحتذى للقطاع الخاص، وكذلك لتشجيع المزارعين على زراعة القصب بنظام الشتلات لزيادة الإنتاجية وترشيد المياه، وأيضاً في تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر كسلعة استراتيجية مهمة، بجانب إمكانية استخدام الميكنة الزراعية في زراعة وإنتاج محصول قصب السكر باستخدام الشتلات المعتمدة.

وتابع: وإنشاء المحطات يوفر الجهد والمال وسهولة إجراء وتنفيذ العمليات الزراعية، فضلا عن أن إنشاء محطة إنتاج شتلات قصب السكر المعتمدة بكوم أمبو والصعايدة على أرض محافظة أسوان يفتح العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء المحافظة.