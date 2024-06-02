ما سبب فصل التكييف فجأة رغم عدم انقطاع الكهرباء؟.. «خلي بالك»

هناك بعض العادات الخاطئة التي تؤدي إلى فصل التكييف فجأة وتوقفه عن العمل تمامًا، ما يؤدي إلى رفع درجة حرارة المكان، وبالتالي يشعر البعض بالحر الشديد، لذا يجب الانتباه جيدًا للحفاظ على عمل المكيف بحسب موقع «hitachi»، الخاص بالتكنولوجيا وسلسلة الأجهزة المنزلية الحديثة.

تسرب الغاز المبرد بالتكييف

من أهم الأسباب التي تؤدي إلى فصل التكييف فجأة، هو تسرب الغاز المبرد بالمكيف، ما يؤدي إلى توقف الجهاز من الداخل عن التبريد، وفي هذه الحالة يفضل التواصل مع فني متخصص لإصلاح العطل.

تشغيل التكييف دون فصله

ومن العادات الخاطئة التي تؤدي إلى توقف التكييف عن عمله بشكل صحيح، زيادة الأحمال عليه، أي تشغيله لفترة طويلة جدًا دون فصله للراحة، وتعد هذه العادة خطيرة لأنها قد تؤدي إلى تلف التكييف، وتوقفه عن العمل، وفي بعض الأحيان قد يحدث انفجار يؤثر على حياة الأشخاص.

عدم اتصال المكيف بالكهرباء

فصل التكييف فجأة قد يكون لعدة أسباب؛ منها عدم توصل المكف بالكهرباء بشكل صحيح، لذا يجب التأكد من عدم وجود أي أعطال في الشبكة الكهربائية أو توقف الدورة الكهربائية للمكيف من خلال التحقق من مصدر التيار الكهربائي.

انسدادا فلتر التكييف

يجب تنظيف فلتر التكييف كل فترة حتى لا يحدث انسداد يؤثر على عمل التكييف بشكل صحيح، لأنه يتوقف عن التبريد، ويؤدي إلى الضغط على الجهاز من الداخل، بالإضافة إلى زيادة درجة حرارة المكونات الداخلية، لذا يحدث توقف للمكيف بشكل مفاجئ، ويمكن علاج هذه المشكلة دون الاستعانة بفني من خلال تنظيف الفلتر جيدًا وتجفيفه.